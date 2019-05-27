СК проверит факт избиения мальчика на детской площадке в Москве

ГСУ СКР по Москве проводит доследственную проверку по факту избиения ребёнка на детской площадке.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — передаёт АГН "Москва" слова старшего помощника главы ГСУ СК России Юлии Ивановой.
Ранее СМИ сообщили, что мужчина несколько раз ударил ногой десятилетнего ребёнка на детской площадке. Ему не понравилось, что мальчик произнёс нецензурное слово. Ребёнка госпитализировали. Предполагается, что мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.
Ранее родственники рассказали о невозмутимом мальчике-меме из Ноябрьска.
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