Рособрнадзор не выявил утечек перед началом ЕГЭ

Контроль за чистотой проведения единого госэкзамена будут осуществлять свыше семи тысяч наблюдателей.

Специалисты Рособрнадзора не выявили утечек экзаменационных материалов перед стартом основного этапа сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом на открытии ситуационного центра для мониторинга проведения единого госэкзамена (СИЦ) сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

— Сегодня первый день основного этапа Единого государственного экзамена. Экзамен проходит по важнейшим предметам — литературе и географии. Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые, — сказал Кравцов.

Отметим, в открытии московского СИЦ сегодня приняла участие вице-премьер Татьяна Голикова. В данном центре ежедневно смогут трудиться до 200 наблюдателей. Аналогичные СИЦ созданы в 47 регионах России.

Кроме того, к началу основного этапа сдачи ЕГЭ подготовили 5,7 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а планируемое количество аудиторий для сдачи экзаменов превысит 50 тысяч.

Как отметили представители Рособрнадзора, контроль за чистотой проведения экзамена будут осуществлять свыше 7 тысяч федеральных общественных наблюдателей. Ещё более 2,5 тысячи специалистов будут следить за ходом сдачи через Интернет. Для этого задействуют около 100 тысяч видеокамер. В ведомстве подчеркнули, что в 2019 году сдача экзаменов основного этапа на 100% контролируется таким способом.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался 27 мая и закончится 1 июля. В общей сложности он коснётся 750 тысяч экзаменуемых. Ранее Лайф писал, что думают россияне по поводу ЕГЭ.