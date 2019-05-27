Экстрасенс пообещала Регине Тодоренко нового возлюбленного

При этом ясновидящая уверена, что у телеведущей с Топаловым сейчас всё хорошо и они занимаются воспитанием ребёнка.

Через несколько лет телеведущая Регина Тодоренко расстанется с певцом Владом Топаловым, потому что тот не сможет удовлетворять её прихоти, уверена ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Слова ясновидящей приводят "Дни.ру".

— Позже, как я вижу, он не сможет обеспечить все её прихоти. Регина увлечётся другим человеком, уйдёт от Топалова и снова выйдет замуж. Это произойдёт через пять–семь лет, — цитирует издание предсказание ясновидящей.

Женщина уверена, что Тороденко до сих пор мечтает о "виллах, самолётах и звёздном статусе", а не всё из этого может дать ей Топалов. Несмотря на это, уверена, что замуж за Топалова телеведущая вышла по любви.

Ранее финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что видит ведущую Ольгу Бузову с "простым парнем".