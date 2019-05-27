Водителей Москвы призвали снизить скорость в связи с началом школьных каникул

Также ЦОДД обратился к родителям с просьбой напомнить детям, что игры рядом с дорогой запрещены.

ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) попросил московских водителей соблюдать "тройную осторожность" и снижать скорость в связи с началом школьных каникул.

— На дорогах будет много детей: и на переходах, и тех, кто выбежит за мячиком или просто так. Снижайте скорость, чтобы не допустить трагедии, — призвало ведомство на своей официальной странице в " Твиттере ".

Также ЦОДД обратился к родителям с просьбой напомнить детям, что игры рядом с дорогой запрещены.

Ранее Лайф сообщал, что российские дороги планируют мониторить дронами с 2021 года.