Уникальная выставка архивных фото "Белый цветок" открылась в Москве и Петербурге

Экспозиция рассказывает о традиционном празднике благотворительности, проходившем в России до революции.

В преддверии Международного дня защиты детей в центральном зале Московского вокзала Петербурга сегодня, 27 мая, открылась экспозиция с уникальными архивными фотографиями. Фотовыставка "Белый цветок": история и современность" будет работать целый месяц.

Организаторами акции выступили благотворительный фонд "Детский хоспис" и РЖД. В церемонии открытия экспозиции принял участие глава "Детского хосписа" протоиерей Александр Ткаченко.

Выставка также проходит в вестибюлях Ленинградского и Казанского вокзалов Москвы. Фотографии для благотворительной акции предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Экспозиция рассказывает о традиционном празднике благотворительности, проходившем в России до революции.

Впервые "Белый цветок" состоялся в Северной столице в 1911 году по инициативе Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. Тогда члены императорской семьи готовили поделки и сувениры для ярмарки, а в день проведения выставки горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу неизлечимо больных.