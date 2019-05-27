Бросившую ребёнка в ТЦ мать-кукушку выпустили из полиции

В Москве мать-кукушка, которая накануне бросила своего сына в торговом центре, выпущена из полиции после допроса. Она появилась у дома своего молодого человека, с которым накануне её и нашла полиция.
— Я не хочу ни с кем говорить. С ребёнком всё хорошо, — сказала женщина уже за рулём машины, перед этим долгое время отказываясь говорить с прессой.
Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.
На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тоскует и зовёт маму.
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