Бросившую ребёнка в ТЦ мать-кукушку выпустили из полиции

Она уверена, что с мальчиком всё в порядке, но ни с кем не хочет говорить об этом.

В Москве мать-кукушка, которая накануне бросила своего сына в торговом центре, выпущена из полиции после допроса. Она появилась у дома своего молодого человека, с которым накануне её и нашла полиция.

— Я не хочу ни с кем говорить. С ребёнком всё хорошо, — сказала женщина уже за рулём машины, перед этим долгое время отказываясь говорить с прессой.

Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.

На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тоскует и зовёт маму.