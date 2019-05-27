Сёрфингист погиб, попав под "Метеор" в акватории Невской губы

Сейчас спасатели пытаются найти тело. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Сёрфингист погиб в результате столкновения со скоростным судном "Метеор" в акватории Невской губы в Санкт-Петербурге. Как сообщили Лайфу в городском главке МЧС, уже найдены обломки сёрфа. Поиски тела продолжаются.

— Нашли фрагмент тела, основную часть ещё не нашли, так как высокая волна и не остановлено движение водного транспорта. Ищут с помощью приборов с 15:20 и до темноты, — рассказал глава пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

В результате ЧП пассажиры "Метеора" не пострадали. Правоохранители устанавливают личность погибшего. Причины произошедшего выясняются.