Сердючка раскрыла размер гонорара за выступление на свадьбе Потапа и Насти

Он равен нулю. Артист заверил, что, несмотря на платёжеспособность новой пары, не просил денег за выступление.

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, что исполнил несколько номеров на свадьбе рэпера и продюсера Потапа и певицы Насти Каменских, но денег с друзей не просил.

— Свадьба получилась такая... платёжеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение, — заявил Данилко изданию " Стархит ".

По словам артиста, он почувствовал "контакт" и "искру" между Потапом и Настей ещё в 2008 году, когда они побывали на программе Сердючки "Дом радости". А ещё Настя признавалась, что хочет детей.

— Брак — это же не иммиграция. Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съёмками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут, — добавил артист.

В феврале этого года Потап признался в отношениях с Настей Каменских. В середине мая стало известно, что они разослали зашифрованные пригласительные письма на свадьбу. А несколько дней назад пара официально зарегистрировала свои отношения.