Михаил Галустян попал в чистилище "Миротворца"

Администраторы сайта обвиняют артиста в "сознательном нарушении государственной границы Украины".

Популярный российский комик и актёр Михаил Галустян попал в базу данных скандально известного ресурса "Миротворец". В пояснении на сайте говорится, что юморист поддерживает президента РФ Владимира Путина и "сознательно нарушал государственную границу Украины".

— С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, — отмечается в сообщении на сайте.

"Миротворец" существует с 2014 года и известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из Донбасса, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан — "изменников родины".

Ранее Лайф сообщал, что в базу "Миротворца" после посещения Крыма попала украинская журналистка. Также в чёрный список был внесён украинский олигарх Игорь Коломойский.