"Ростех" назвал условия для поставок патронов в США

Ведущий российский производитель боеприпасов "Ростех" заявил, что РФ может поставить в США боеприпасы для оружия российского и советского образца, если Вашингтон отменит санкции, касающиеся соответствующей сферы.
— Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Ростеха".
В корпорации подчеркнули, что современные российские боеприпасы являются лучшими в мире и Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр патронов.
Ранее Лайф сообщал, что спецназ США не получил российские пистолеты "Вектор" из-за санкций.
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