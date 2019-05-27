"Ростех" назвал условия для поставок патронов в США

В корпорации подчеркнули, что современные российские боеприпасы являются лучшими в мире.

Ведущий российский производитель боеприпасов "Ростех" заявил, что РФ может поставить в США боеприпасы для оружия российского и советского образца, если Вашингтон отменит санкции, касающиеся соответствующей сферы.

— Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы "Ростеха".

В корпорации подчеркнули, что современные российские боеприпасы являются лучшими в мире и Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр патронов.

Ранее Лайф сообщал, что спецназ США не получил российские пистолеты "Вектор" из-за санкций.