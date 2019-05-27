Зеленский впервые побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Лидер Незалежной посетил пост наблюдения и блиндажи и распорядился улучшить бытовые условия для солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области и пообщался с военнослужащими. Как сообщила его пресс-служба, поездка в Донбасс стала первой с момента вступления в должность главы государства.

— В станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров, — уточняется в сообщении.

В ходе визита Зеленский поговорил с украинскими солдатами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильём, а также заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского. Новый лидер страны распорядился улучшить бытовые условия для военных.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В своей речи новый глава государства заявил о готовности пожертвовать должностью ради мира в Донбассе.