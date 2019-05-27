Следователи выясняют причины массовой гибели рыбы под Саранском

В Республике Мордовия в водоёме возле города Саранска проводится проверка из-за массовой гибели рыбы. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Следственный комитет РФ проверяет возможность совершения экологического преступления. Берег водоёма буквально усыпан мёртвой рыбой. Специалисты осматривают место происшествия для выявления причины гибели рыбы.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказано в сообщении.
Ранее специалисты WWF рассказали, какие животные в России находятся под угрозой исчезновения.
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