Задержан житель Калининграда, избивший человека до комы

26-летнему Евгению Кузнецову уже давали семь лет лишения свободы за такое же преступление.

В Калининграде полиция задержала мужчину, жестоко избившего собеседника ночью на 25 мая на Краснопрудной улице. Об этом информирует сообщество "Типичный Калининград".

По данным паблика, пострадавший Сергей в данный момент находится в коме. Как рассказал его отец, прогнозы врачей оставляют желать лучшего.

Подозреваемый 26-летний Евгений Кузнецов скрывался в компьютерных залах на Московском проспекте. Мужчину задержали, сейчас против него возбудили уголовное дело, решается вопрос о его аресте.

Сообщается, что Кузнецов приехал в Калининград из города Троицка, Челябинской области, в ноябре прошлого года. На территории местонахождения зарегистрирован не был. Мужчина уже получал семь лет лишения свободы за избиение человека с применением оружия.

Ранее Лайф рассказывал о журналисте, который впал в кому после избиения. Полиция так и не нашла виновного.