Задержан житель Калининграда, избивший человека до комы

В Калининграде полиция задержала мужчину, жестоко избившего собеседника ночью на 25 мая на Краснопрудной улице. Об этом информирует сообщество "Типичный Калининград".
По данным паблика, пострадавший Сергей в данный момент находится в коме. Как рассказал его отец, прогнозы врачей оставляют желать лучшего.
Подозреваемый 26-летний Евгений Кузнецов скрывался в компьютерных залах на Московском проспекте. Мужчину задержали, сейчас против него возбудили уголовное дело, решается вопрос о его аресте.
Сообщается, что Кузнецов приехал в Калининград из города Троицка, Челябинской области, в ноябре прошлого года. На территории местонахождения зарегистрирован не был. Мужчина уже получал семь лет лишения свободы за избиение человека с применением оружия.
Ранее Лайф рассказывал о журналисте, который впал в кому после избиения. Полиция так и не нашла виновного.
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