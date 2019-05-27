Яхтенный капитан объяснил Лайфу, почему "Метеор" мог сбить виндсёрфера

По словам моряка, до сегодняшнего дня на Неве сохранялся сильный ветер, так что спортсмен мог отклониться от курса из-за течения.

Морской инженер и яхтенный капитан Андрей Голощапов рассказал Лайфу, что погибший в акватории Невской губы спортсмен-виндсёрфер нарушил технику безопасности и оказался на фарватере, где ему находиться было запрещено.

Однако эксперт также уверен, что капитан судна "Метеор" не принял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.

— Для меня не понятно, почему не остановился "Метеор". Если у "Метеора" резко выключить газ, он садится вниз и быстро тормозит, у "Метеора" небольшой тормозной путь. Особенно когда его крылья оказались под водой, — высказался эксперт.

Инцидент произошёл сегодня в два-три часа дня — в максимально солнечное время для региона Санкт-Петербурга. Спортсмена можно было видеть издалека, даже если была облачность. В акватории, где произошёл трагический случай, его не могли скрывать высокие волны.

Как сообщал Лайф, в результате ЧП пассажиры "Метеора" не пострадали.