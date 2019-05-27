Яхтенный капитан объяснил Лайфу, почему "Метеор" мог сбить виндсёрфера

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Яхтенный капитан объяснил Лайфу, почему "Метеор" мог сбить виндсёрфера

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По словам моряка, до сегодняшнего дня на Неве сохранялся сильный ветер, так что спортсмен мог отклониться от курса из-за течения.

Морской инженер и яхтенный капитан Андрей Голощапов рассказал Лайфу, что погибший в акватории Невской губы спортсмен-виндсёрфер нарушил технику безопасности и оказался на фарватере, где ему находиться было запрещено.

Однако эксперт также уверен, что капитан судна "Метеор" не принял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.

Для меня не понятно, почему не остановился "Метеор". Если у "Метеора" резко выключить газ, он садится вниз и быстро тормозит, у "Метеора" небольшой тормозной путь. Особенно когда его крылья оказались под водой, — высказался эксперт.

Инцидент произошёл сегодня в два-три часа дня — в максимально солнечное время для региона Санкт-Петербурга. Спортсмена можно было видеть издалека, даже если была облачность. В акватории, где произошёл трагический случай, его не могли скрывать высокие волны.

Как сообщал Лайф, в результате ЧП пассажиры "Метеора" не пострадали.

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