В Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире

Совсем скоро начнутся первые испытания нового маглева, а в 2021 году его планируют ввести в эксплуатацию.

Появился прототип поезда на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после введения в строй. Новинка создана китайской компанией CRRC, сообщает CNN.

Маглев будет работать на скорости 600 километров в час, и это является наибольшим показателем среди поездов на магнитной подушке.

Такие поезда являются самыми быстрыми в мире. Они движутся, удерживаются над дорогой и управляются с помощью электромагнитного поля.

Прототип нового поезда был собран на предприятии в Циндао, совсем скоро его авторы планируют начать первые испытания. Ожидается, что штатная эксплуатация начнётся с 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал о новой разработке в Японии. Там создали сверхскоростной пассажирский поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч.