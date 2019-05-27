Израиль нанёс ракетный удар по территории Сирии

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Израиль нанёс ракетный удар по территории Сирии

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Фото: ВВС Израиля

Военные Израиля нанесли ракетный удар по сирийской территории. По данным государственного телевидения САР, он пришёлся по деревне в провинции Кунейтра.

Syria TV отмечает, что есть раненные. Также повреждена одна единица военной техники.

В свою очередь, в Израиле заявили, что Армия обороны поразила установку ПВО, из который был открыт огонь по израильскому истребителю.

Подобные столкновения Сирии и Израиля происходят периодически. Одна из стычек имела место 18 мая.

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