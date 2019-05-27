Бросившая ребёнка мать-кукушка в интервью Лайфу назвала это "оплошностью"

По её словам, она живёт в Новомосковске, также признаёт, что часто оставляет ребёнка на долгое время.

Виктория Шматенко, которая стала известна сегодня как мать-кукушка, бросившая своего шестилетнего сына в торговом центре, называет это своей оплошностью. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Лайфу.

— Это моя, наверное, оплошность. Раз в жизни такое, наверное, бывает, — сказала Виктория. — Для меня это самой стресс.

Если судить по её сбивчивому объяснению, женщина часто оставляет ребёнка и "он себя в обиду не даст". Вот и накануне она бросила его в ТЦ якобы под присмотром знакомой, а затем будто собиралась его забрать.

— Забрать его можно будет по всем показателям только завтра, потому что нужны все анализы, потому что это необходимо. Мало ли — такая безответственная мать, — отметила она. — Я тоже расстроена.

По поводу информации о том, что Шматенко занимается проституцией, она сказала, что "пусть так считают". Она посетовала, что "подставила" мужчину, на квартире которого её нашла полиция.

Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.

На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тоскует и зовёт маму.