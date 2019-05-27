УАЗ представил лимитированную серию Patriot

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) анонсировал новую комплектацию внедорожника Patriot, сообщается в пресс-релизе компании.
Эксклюзивная версия внедорожника будет в сочно-зелёном цвете.
Обновлённая версия автомобиля получила название Patriot Life Style. В базовой комплектации есть климат-контроль, атермальные задние боковые стёкла и стекло двери задка, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах, а также аудиосистема, имеющая поддержку формата mp3 и четыре динамика.
Среди дополнительных опций присутствуют противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система, имеющая сенсорный дисплей и навигацию, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, а также дополнительный отопитель салона.
Сообщается, что производство обновлённой модели автомобиля стартовало в феврале, начальная цена Patriot — 894 тыс. рублей при скидках по госпрограммам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль".
По данным УАЗ, тираж лимитированной версии автомобиля не превысит 300 автомобилей.
Ранее УАЗ выпустил обновлённую версию модели "Хантер".
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