УАЗ представил лимитированную серию Patriot

Стартовая цена внедорожника — 894 тыс. рублей с учётом скидки по государственным программам.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) анонсировал новую комплектацию внедорожника Patriot, сообщается в пресс-релизе компании.

Эксклюзивная версия внедорожника будет в сочно-зелёном цвете.

Обновлённая версия автомобиля получила название Patriot Life Style. В базовой комплектации есть климат-контроль, атермальные задние боковые стёкла и стекло двери задка, парковочные датчики в переднем и заднем бамперах, а также аудиосистема, имеющая поддержку формата mp3 и четыре динамика.

Среди дополнительных опций присутствуют противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система, имеющая сенсорный дисплей и навигацию, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, а также дополнительный отопитель салона.

Сообщается, что производство обновлённой модели автомобиля стартовало в феврале, начальная цена Patriot — 894 тыс. рублей при скидках по госпрограммам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль".

По данным УАЗ, тираж лимитированной версии автомобиля не превысит 300 автомобилей.

Ранее УАЗ выпустил обновлённую версию модели "Хантер".