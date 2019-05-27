В США анаконда обзавелась потомством без самца

Такое стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения без оплодотворения.

В США зелёная анаконда Анна обзавелась потомством без помощи самца, клонировав себя. Об этом рассказали сотрудники аквариума Daily Mirror.

Анна жила в серпентарии без самцов, а появление потомков произошло благодаря партеногенезу — особой форме размножения без оплодотворения, характерной для насекомых. Среди анаконд это второй случай в истории.

Однако большая часть потомства оказалась мертворождённой, выжило лишь два детёныша. По информации сотрудников аквариума, маленькие анаконды являются генетическими клонами своей матери.

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