Два российских пловца дисквалифицированы на четыре года за допинг

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Два российских пловца дисквалифицированы на четыре года за допинг

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Николай Клепиков. Фото © РИА "Новости" / Александр Вильф

Российские пловцы Николай Клепиков и Кристина Попова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Об этом информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация восемнадцатилетней Поповой отсчитывается с 12 июля прошлого года, а 26-летнего Клепикова — с 3 декабря прошлого года.

Спортсменов признали виновными в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров во взятой у спортсмена пробе").

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