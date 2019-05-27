Mash показал статью, ставшую причиной нападения на журналистов в Ставрополе

Автор рассказывал о якобы имевших место многочисленных покушениях на его жизнь и о том, как он якобы попал в рабство.

В распоряжении Mash оказалась статья Константина Сиднева, которая стала причиной нападения с ножом на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе.

В записках филолога фигурирует субъективная оценка всего, что происходит в России. Статья начинается с обвинения в том, что якобы "все политологи... едят мой хлеб". Далее автор рассуждает об уме, сопоставляя себя, по его мнению, " с легковерными народными массами".

Затем автор плавно переходит к рассказу о том, что его преследовали, на его жизнь покушались, а все его так называемые доказательства оказались "каплей в море".

После рассуждений о понятии нравственности Сиднев переходит к истории России.

— В воспоминаниях люди скрывали недостатки великих людей, не видели их, а смотрели на них раскрыв рот — так начинаются его рассуждения.

И опять автор подводит к своему прошлому тезису — народ и его развитие, отличительные черты. Однако почти сразу Сиднев уходит в рассуждения о марксизме, СССР, Петре Первом.

После нескольких исторических абзацев Сиднев переходит, видимо, к главной теме своего сочинения — власть. Здесь он рассказывает о том, каковы, по его мнению, все политики на самом деле.

Сиднев пишет, что якобы на него покушались его дочь, старшая сестра, младший брат. По этой причине филолог был вынужден бежать из дома и странствовать. Однако вскоре он "попал в рабство".

— После второго покушения, я добрался на электричках до Н. Новгорода, бичевал, попал в рабство, — и сново покушение (орф. и пункт. сохранены), — пишет он.

Завершается статья укором в адрес российского патриарха: якобы тот вымогает и способствует вымоганию денег.

— В моей жизни были не только дурные поступки, но и преступления. Я никогда не буду идолом, а научиться у меня есть чему, — так завершает статью Сиднев.

Напомним, 27 мая Константин Сиднев напал на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Филолог числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь. По предварительной информации, четверо журналистов получили ножевые ранения.