В Чечне автомобиль с экстремалами упал в пропасть, есть жертвы

Автомобиль упал в обрыв в горах Веденского района Чечни, в результате чего один человек погиб, ещё трое пострадали, сообщает РИА "Новости".

— Автомобиль упал в 15-метровый обрыв. В результате... один погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести, — приводит агентство слова собеседника в региональном главке МЧС РФ.

Отмечается, что четверо местных жителей отправились в экстремальную поездку по бездорожному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. При этом, по данным МЧС, экстремалы не регистрировали в ведомстве свой маршрут.

— При преодолении очередного препятствия автомобиль упал в пропасть. Несмотря на плохую связь в горной местности, один из пострадавших смог дозвониться в службу спасения, на место была направлена помощь, — добавили в министерстве.

Поиск пострадавших был затруднён отсутствием точных координат места аварии. Им помогли знающие местность жители. Пострадавшие были найдены между населёнными пунктами Махкеты и Сельментаузен. Проводится эвакуация.