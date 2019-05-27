Легковушка протаранила скорую на перекрёстке в Твери — видео с места

В результате ЧП пострадал пациент — его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля произошло вечером 27 мая на пересечении улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури в Твери. Об этом сообщает "Тверь_Online".

По предварительным данным, автомобиль скорой ехал на красный сигнал светофора со спецсигналами и упал набок после того, как в него въехал автомобиль KIA, водитель которого не заметила машину медиков.

Отмечается, что водитель на момент ДТП не находилась в состоянии опьянения. В ЧП пострадал пациент скорой — его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.