Легковушка протаранила скорую на перекрёстке в Твери — видео с места

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Легковушка протаранила скорую на перекрёстке в Твери — видео с места

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В результате ЧП пострадал пациент — его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля произошло вечером 27 мая на пересечении улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури в Твери. Об этом сообщает "Тверь_Online".

По предварительным данным, автомобиль скорой ехал на красный сигнал светофора со спецсигналами и упал набок после того, как в него въехал автомобиль KIA, водитель которого не заметила машину медиков.

<p>Фото © VK/ <a href="https://vk.com/tver.online_avto" target="_blank"><ins>Т верь_Online | АВТО | МОТО / ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ</ins></a></p>

Отмечается, что водитель на момент ДТП не находилась в состоянии опьянения. В ЧП пострадал пациент скорой — его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

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