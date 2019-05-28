Хоккеист Кузнецов подтвердил подлинность видео с ним и кокаином

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов подтвердил подлинность и своё присутствие на видеозаписи, где он сидит в неизвестной комнате перед столом, на котором видны свернутая в трубочку купюра и две продолговатые кучки неустановленного белого порошка.

— Да, я видел, что в Сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, — говорится в его заявлении для издания "Спорт-Экспресс".

По словам Кузнецова, события, показанные на видеозаписи, происходили ещё летом 2018 года в Лас-Вегасе после его победы в составе "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. И никакого отношения с чемпионату мира они не имеют.

Он также добавил, что на видео номер его "знакомых", куда он заглянул. Но после того, как увидел там "женщин и непонятные вещества на столе", то позвонил другу и поспешил удалиться. "Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео", — заключил Кузнецов.