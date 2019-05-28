Президент Австрии сообщил об отставке правительства Курца

Однако на выборах в Европарламент страны партия стала лидером и набрала 35,4% голосов.

Лидер Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправит в отставку правительство Себастьяна Курца. Его должность будет временно исполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.

— Завтра в соответствии со своими полномочиями <...> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство. Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством, — приводит ТАСС слова президента с пресс-конференции в канцелярии в Вене.

Нижняя палата парламента Австрии объявила о вотуме недоверия кабинету министров Курца после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Курц сообщил, что готов передать власть в руки переходного правительства и поддержать его работу.

Помимо этого, президент сообщил, что намерен наделить полномочиями министров правительства Курца временно исполняющими обязанности до назначения нового канцлера. Кабмин затем предложит новую кандидатуру.

— Это моё намерение. Не знаю, получится ли добиться единства до пятницы, но я надеюсь, что на это уйдёт не больше одной недели, — сказал Ван дер Беллен.

При этом партия Курца оказалась лидером на выборах в Европарламент Австрии, она набрала 35,4% голосов.