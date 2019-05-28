Президент Австрии сообщил об отставке правительства Курца

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Президент Австрии сообщил об отставке правительства Курца

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Фото © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Однако на выборах в Европарламент страны партия стала лидером и набрала 35,4% голосов.

Лидер Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправит в отставку правительство Себастьяна Курца. Его должность будет временно исполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.

Завтра в соответствии со своими полномочиями <...> я освобожу от исполнения обязанностей это правительство. Вице-канцлера Хартвига Лёгера в рамках этого процесса я наделю полномочиями по руководству ведомством федерального канцлера и председательством временным правительством, — приводит ТАСС слова президента с пресс-конференции в канцелярии в Вене.

Нижняя палата парламента Австрии объявила о вотуме недоверия кабинету министров Курца после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Курц сообщил, что готов передать власть в руки переходного правительства и поддержать его работу.

Помимо этого, президент сообщил, что намерен наделить полномочиями министров правительства Курца временно исполняющими обязанности до назначения нового канцлера. Кабмин затем предложит новую кандидатуру.

Это моё намерение. Не знаю, получится ли добиться единства до пятницы, но я надеюсь, что на это уйдёт не больше одной недели, — сказал Ван дер Беллен.

При этом партия Курца оказалась лидером на выборах в Европарламент Австрии, она набрала 35,4% голосов.

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