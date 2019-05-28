Машина влетела в дерево в Ленобласти, погибло три человека

Три человека погибли в автомобиле, который врезался в дерево в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщает паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Сообщается, что на 24-м километре автодороги Кириши — Будогощь водитель "мазды-3", мужчина 1984 г.р., не справился с управлением и съехал в кювет, где и влетел в дерево.

— Водитель и двое пассажиров (мужчины 1984 г.р. и 1973 г.р.) скончались на месте, ещё один пассажир (мужчина 1973 г.р.) получил тяжёлые травмы, — говорится в сообщении.

Проводится проверка причин и обстоятельств трагедии.