Представитель Зеленского рассказал о приоритетах в работе президента

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что принятие законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетов для ближайшей деятельности украинского лидера.

Он напомнил, что в своей предвыборной речи Владимир Зеленский заявил, что не "верит в эффективность" работы нынешней Верховной рады и поэтому хочет обозначить три основных приоритета.

— Это вопрос депутатской неприкосновенности, поскольку законопроект № 7203 (инициирован Порошенко в 2017 году. — Прим. Лайфа) уже находится в Верховной раде. Это вопросы новой редакции уголовной ответственности за "незаконное обогащение", а также избирательное законодательство, — сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV.

Он также добавил, что Зеленский не станет подписывать законопроекты, которые были приняты с нарушениями. Кроме того, по словам Стефанчука, украинский лидер также будет рассматривать и другие инициативы, которые были представлены в ходе предвыборной кампании и нашли отклик среди жителей страны.

По его словам, помимо "демократических" инициатив новый президент и его команда также будут рассматривать вопросы введения отзыва депутатов, введения народного вето на законопроекты, повышения вклада народного мнения в законотворчество, а также "реальную" борьбу с коррупцией.

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