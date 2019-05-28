Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент напомнил о героях 1941 года, боровшихся с нацистами, о дальневосточных и кавказских солдатах и офицерах и о многих других.

Президент России Владимир Путин в обращении в честь Дня пограничника, показанном на телеканале "Россия 24", заявил, что погранслужбе нужно жёстко пресекать попытки проникновения в РФ международных террористов, выявлять и ликвидировать каналы незаконной миграции.

— Границы России самые протяжённые в мире, и ваша задача — надёжно охранять их по всему периметру. Нужно жёстко пресекать попытки проникновения... международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных группировок, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, включая подразделения мобильных действий и специального назначения, — отметил российский лидер.

Глава государства также отметил важность освоения новейшей техники и развития пограничной инфраструктуры для повышения эффективности защиты. При этом, по его словам, необходимо "продолжить работу по созданию... удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических гуманитарных связей на евразийском пространстве".

— Во все времена и исторические эпохи пограничников — стражей российских границ — отличали особые качества, и прежде всего это стойкость и смелость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за родину до последней капли крови, — добавил также Путин.

Президент выразил благодарность ветеранам пограничной службы. Среди них он вспомнил о героях 1941 года, боровшихся с нацистами, о дальневосточных и кавказских бойцах и о многих других.

— Офицеры и солдаты пограничных отрядов с честью выдержали непростые испытания в послевоенный период, были образцом ратной доблести и в афганской кампании, и в других горячих точках, — резюмировал глава государства.

День пограничника отмечается в РФ, сегодня, 28 мая. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил Декрет об учреждении погранохраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В современной России президентским указом от 23 мая 1994 года была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая.