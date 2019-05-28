Украина хочет добиться международного статуса для Керченского пролива

По словам замглавы МИД Незалежной Елены Зеркаль, это приведёт к тому, что многие неразрешённые вопросы будут сняты.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, сообщает УНИАН.

По её словам, это будет способствовать снятию многих вопросов, "которые до сих пор существуют".

Зеркаль пояснила, что это касается и правовой неопределённости, и якобы спекуляций России в вопросе статуса пролива.

Ранее Зеркаль рассказала, что МИД подготовил ноту России об освобождении украинских моряков.