Фейерверк попал в голову женщине на Дне города в Ярославле, начата проверка

В травматологии одной из местных больниц журналистам подтвердили факт обращения пострадавшей за помощью.

СУ СК РФ по Ярославской области начал проверку сообщений о женщине, травмированной неразорвавшимся снарядом от фейерверка во время праздничного салюта в честь Дня города в Ярославле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации портала 76.ru, на мероприятии дежурили сотрудники полиции, а также бригады медиков, однако к ним за помощью никто не обращался. В то же время в травматологии одной из местных больниц журналистам подтвердили факт обращения девушки за помощью.

— Я во время салюта чуть не потерял жену. Отделались сотрясением мозга и сожжёнными волосами, — приводит портал слова супруга пострадавшей.

Один из присутствовавших на Тверицком пляже — месте, где горожане смотрели салют, — прислал журналистам видеозапись, на которой видно, что один из зарядов разрывается значительно ниже остальных, после чего раскалённые куски летят в людей и слышны крики из толпы.

В настоящее время по данному факту начата проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.