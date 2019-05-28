Учёные раскрыли опасность ароматизаторов для электронных сигарет

Подобные добавки оказывают отрицательное воздействие на жизнеспособность и функционирование эндотелиальных клеток.

Учёные Медицинской школы при Стэнфордском университете в США заявили о том, что ароматизаторы для электронных сигарет, подобно самим сигаретам, вредны для сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют результаты их исследования.

— Наши данные показывают, что отобранные ароматизаторы для электронных сигарет оказывают отрицательное воздействие на жизнеспособность и функционирование эндотелиальных клеток, — приводит текст исследования РИА "Новости".

Эндотелиальные клетки, как напоминают специалисты, образуют слой на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Они принимают участие в процессе свёртывания крови, контроле артериального давления и появлении новых сосудов, а также выполняют множество других важных функций.

Также эксперты отмечают, что использование электронных сигарет может увеличить концентрацию никотина в плазме до уровня, который сопоставим с обычными сигаретами.

По данным учёных, больше всего на клетки оказали воздействие смеси с запахом корицы и табака с ментолом. Смеси с ароматом сладкого табака с ванилью и карамелью, фруктовая смесь и ещё две другие оказали умеренное воздействие.

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