Беспилотник сбросил гранату в ДНР, есть пострадавшие

Беспилотник силовиков Украины сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе в ДНР в городе Горловке, ранена одна мирная жительница. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
— Никитовский район, улица Покидько, 13. ВСУ (Вооружённые силы Украины) скинули гранату с беспилотника. Ранение получила хозяйка семидесяти лет, — приводит слова Приходько РИА "Новости".
Недавно с критикой использования беспилотных летательных аппаратов выступал Постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, из-за сложностей контроля таких аппаратов есть большой риск причинить вред мирным жителям.
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