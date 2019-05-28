Беспилотник сбросил гранату в ДНР, есть пострадавшие

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Беспилотник сбросил гранату в ДНР, есть пострадавшие

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Фото © РИА "Новости" / Сергей Аверин 

Летательный аппарат силовиков атаковал жилой дом в Никитовском районе в городе Горловке.

Беспилотник силовиков Украины сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе в ДНР в городе Горловке, ранена одна мирная жительница. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

Никитовский район, улица Покидько, 13. ВСУ (Вооружённые силы Украины) скинули гранату с беспилотника. Ранение получила хозяйка семидесяти лет, — приводит слова Приходько РИА "Новости".

Недавно с критикой использования беспилотных летательных аппаратов выступал Постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, из-за сложностей контроля таких аппаратов есть большой риск причинить вред мирным жителям.

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