Крупный пожар произошёл в жилом доме в Подмосковье — видео

Крупный пожар произошёл в жилом многоквартирном доме на Гвардейской улице в селе Красный Путь Домодедовского района Московской области. По словам очевидцев, огнём объята большая часть здания.
Примерная площадь пожара — 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, все жильцы успели эвакуироваться.
Официальных сообщений о причинах возгорания пока не было, однако на видеозаписи стоящая около оператора женщина, вероятно жительница дома, ругает мужчин, которые также, по-видимому, раньше здесь жили, и несколько раз говорит о "фейерверке". Однако имеет ли она в виду возможную причину ЧП, неизвестно.
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