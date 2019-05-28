Военный эксперт заявил об "уязвимости" комплекса С-500

Не прикрытая системами малой и средней дальности ЗРС "может быть уничтожена относительно простыми средствами", считает специалист.

Перспективные российские зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" должны быть защищены комплексами малой и средней дальности — "Бук", "Тор" и "Панцирь-С", заявил "Известиям" главред журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.

— Дело в том, что сама по себе С-500 весьма уязвима. Она должна быть элементом многоэшелонированной системы ПВО-ПРО [противовоздушной обороны — противоракетной обороны], — отметил эксперт.

По его мнению, будущим покупателям "Прометеев" нужно обладать такими комплексами, как С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", "Тор", "Бук", "Панцирь-С", поскольку не прикрытая системами малой и средней дальности С-500 "может быть уничтожена относительно простыми средствами".

Фролов указал также, что в приобретении С-500 могут быть заинтересованы Китай, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также — с оговорками — Египет, Алжир и Иран.

Напомним, американские военные эксперты уверены, что авиация США и стран НАТО ничего не сможет противопоставить системе С-500.