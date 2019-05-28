В Великобритании партия Brexit победила на выборах в Европарламент

На втором месте расположились "Либеральные демократы", они получили 16 мандатов.

Новая партия Великобритании — Brexit — одержала победу на выборах в Европарламент страны.

Партия набрала 31,6% голосов и, таким образом, получила сразу 29 мандатов.

На втором месте оказалась партия "Либеральные демократы", набравшая 20,3% голосов, или 16 мандатов. Это оказалось на 13,4% больше, чем на прошлых выборах в Европарламент, в 2014 году.

Лейбористы получили 10 мандатов в парламенте, или 14,1% голосов. На четвёртом месте расположилась партия "зелёных" — она завоевала 7 мандатов, или 12,1% голосов.

Партия тори, находящаяся у власти, получила лишь четыре мандата и потеряла 15 мест. Это наихудший результат консерваторов за всю историю выборов в Европарламент.

Три места получила Шотландская национальная партия, один мандат остался у валлийской партии "Плайд камри". По одному депутату в Европарламенте будет у трёх североирландских политических сил — Демократическая юнионистская партия, республиканская партия "Шинн фейн" и проевропейская партия "Альянс".