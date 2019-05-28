Ударивший ножом президента Бразилии мужчина признан невменяемым

Судья принял во внимание доводы защиты и согласился с заключением психиатра, что у подсудимого стойкое бредовое расстройство.

Аделио Биспо де Оливейро, устроивший ножевое нападение на тогда ещё кандидата, а ныне президента Бразилии Жаира Болсонару, по решению федерального суда был признан невменяемым. Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации журналистов, судья принял во внимание доводы защиты подсудимого и согласился с заключением психиатра, что у Оливейро стойкое бредовое расстройство и он "был не в состоянии в полной мере осознавать незаконность своих действий в момент их совершения".

Сообщается, что мужчина будет отправлен на принудительное лечение после вступления этого решения в законную силу.

Напомним, в начале сентября 2018 года во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора на юго-востоке Бразилии кандидат в президенты Жаир Болсонару был ранен ножом. В тот же день ему сделали экстренную операцию — в связи с ранением печени и кишечника. Спустя неделю — ещё одну, а затем ещё.

Нападавший Аделио Биспо де Оливейро был задержан полицией и признался в содеянном, заявив, что совершил поступок по личным мотивам и из-за политических разногласий с кандидатом в президенты страны. В то же время полиция не исключает, что это было заказное покушение, ведь им так и не удалось установить, кто оплачивает адвокатов подсудимому.