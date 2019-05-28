Три человека в критическом состоянии после атаки неизвестного на детей в Японии

警察に入った情報によりますと、28日午前７時46分ごろ、川崎市登戸にある登戸第一公園で「複数人が刺された」と通報がありました。— NHKニュース (@nhk_news) May 28, 2019
確保の男は50代くらい 自分も刺し心肺停止の情報https://t.co/uUjIQ5LfeL#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/AyqCfphNK5
В результате нападения неизвестного с ножом на школьников в Японии в критическом состоянии остаются три человека, включая одного ребёнка. Об этом пишет NHK.
В общей сложности, по данным канала, в результате нападения было ранено не менее 15 человек, включая десять детей. При этом, по информации спасательных служб, поступали сообщения о 19 пострадавших, эти данные уточняются.
Сообщается, что нападавший уже задержан полицией. По данным местных СМИ, он попытался покончить с собой и также находится в тяжёлом состоянии.
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