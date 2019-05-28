Три человека в критическом состоянии после атаки неизвестного на детей в Японии

По данным местных СМИ, злоумышленник попытался покончить с собой после произошедшего.

В результате нападения неизвестного с ножом на школьников в Японии в критическом состоянии остаются три человека, включая одного ребёнка. Об этом пишет NHK.

В общей сложности, по данным канала, в результате нападения было ранено не менее 15 человек, включая десять детей. При этом, по информации спасательных служб, поступали сообщения о 19 пострадавших, эти данные уточняются.

Сообщается, что нападавший уже задержан полицией. По данным местных СМИ, он попытался покончить с собой и также находится в тяжёлом состоянии.