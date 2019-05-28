Украинский политик заявил о бесполезности антироссийских санкций ЕС

По его словам, это легко проверить, если изучить список международных проектов, а также данные о российской экономике.

Антироссийские санкции Европейского союза не влияют на экономику РФ и не имеют никакого воздействия, об этом заявил руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала "112 Украина".

— О каких санкциях европейских в отношении России идёт речь, если Франция там строит завод "Рено", Германия с Россией строит "Северный поток — 2", и достроит, а Турбьёрн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальные, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации, — сказал он.

Он напомнил ведущим в студии, что Россия — это "восьмая экономика мира", упомянул участие РФ в проекте "Новый шёлковый путь", а также развитие оборонного сектора экономики и 2-е место в мире по продаже оружия, что, по его словам, наглядно подтверждает его слова о неудаче с санкциями.

Спивак также добавил, что новому президенту Украины следует быть готовым к тому, что "тенденции и тренды" европейской политики скоро изменятся. Также он порекомендовал "уволить и отправить в отставку" главу МИД страны Павла Климкина.

По его словам, стране предстоят "сложные процессы", связанные с тем, что Украина "растеряла уважение, доверие и партнёрское взаимоотношение к себе".