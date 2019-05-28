СМИ: В Бразилии в тюрьмах погибло 42 заключённых

По данным исполнительного надзора, все они скончались в результате удушья, однако подробности не сообщаются.

Власти штата Амазонас, расположенного на северо-западе Бразилии, сообщили о гибели 42 заключённых в четырёх тюрьмах в штате Манауса, сообщает портал Globo.

Как рассказал Исполнительный надзор над пенитенциарными учреждениями штата, все заключённые погибли в результате удушья. Однако подробности смерти не сообщаются.

Ранее Лайф рассказал, что в тюрьме в Бразилии погибло не менее 15 человек в результате драки. В 2017 году в той же тюрьме случился бунт, продолжавшийся более 17 часов.