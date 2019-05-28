Пушков рассказал о кризисе на Украине после разрыва с Россией

Председатель Комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков в "Твиттере" рассказал о последствиях разрыва связей с Россией для Украины.

— Разрыв связей с Россией обошёлся Украине в десятки миллиардов долларов, — указал Пушков.

По словам российского сенатора, на сегодняшний день ситуация в Незалежной хуже, чем до "переворота 2014 года".

Пушков добавил, что США поддерживают Украину, "чтобы уж совсем не утонула".

Ранее Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего сделать из страны "базу для покорения мира".