Диетологи назвали девять продуктов, продлевающих молодость

Правильный рацион питания может помочь человеку не только поправить здоровье, но и замедлить появление видимых признаков старения, сообщает "Медикфорум".

Желающим продлить молодость эксперты советуют включить в меню арбузы и натуральный йогурт. Арбузы являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, сохраняющего здоровье и молодость кожи, а йогурт оздоравливает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и защищает клетки организма от повреждений, способствующих старению.

Кроме того, важно употреблять не меньше двух порций жирной рыбы в неделю. Это уменьшит риск когнитивных нарушений.

Эксперты также порекомендовали включить в рацион чернику и апельсины. От концентрации содержащихся в них витаминов и микроэлементов зависит молодость кожи.

Кроме того, в рационе должны присутствовать богатое жирными кислотами авокадо, способствующие выработке коллагена брокколи, миндаль и грецкие орехи, а также овсянка.

Ранее учёными была названа диета, вдвое снижающая риск возникновения сердечной недостаточности.