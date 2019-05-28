Детские пляжи в России могут закрыть для посторонних

Согласно действующему законодательству, сейчас на детский пляж может попасть любой желающий.

В ближайшее время в российском законодательстве могут произойти изменения, которые разрешат администрации детских лагерей ограждать свои пляжи от посторонних. Об этом сообщают "Известия".

По информации журналистов, соответствующие поправки сейчас разрабатываются Минпросвещения и Минприроды. Как рассказали чиновники, по их мнению, такая мера повысит безопасность детей во время отдыха на берегу.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что во время отдыха на общественном пляже дети могут стать мишенью для злоумышленников, а вожатым в таких условиях гораздо сложнее уследить за ребятами, поэтому детские пляжи должны быть отделены.

В то же время эксперты опасаются, что нововведением захотят воспользоваться также предприимчивые бизнесмены, желающие оформить свою виллу или отель как детский лагерь, чтобы "законно" нарушить закон о свободном доступе к берегу и береговой линии.

Согласно действующему Водному кодексу, каждый гражданин России имеет гарантированный бесплатный доступ к водоёму и береговой линии (20 м). Нововведение предлагает детским лагерям самим устанавливать правила доступа к пляжу и водоёму.