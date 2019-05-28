Опубликованы показания свидетелей о крушении самолёта совладельца S7 Филёвой

Во время левостороннего разворота крен воздушного судна достиг 30–45 градусов, а затем оно врезалось в землю.

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчёт о катастрофе самолёта Epic LT под Франкфуртом, где погибла совладелица S7 Наталия Филёва.

Согласно документу, посадку контролировали трое сотрудников службы аэропорта, они находились в диспетчерской вышке в Эгельсбахе. Диспетчеры заметили самолёт, который направлялся к взлётно-посадочной полосе по диагонали, и сказали пилоту воздушного судна развернуться с левой стороны.

Находившиеся у вышки два свидетеля рассказали, что во время левостороннего разворота крен самолёта достиг 30–45 градусов. На половине разворота он сделал "нырок" носом, ушёл в вертикальное положение и врезался в землю.

В Управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) также рассказали, что полное выяснение всех обстоятельств крушения самолёта продлится около года.

При крушении самолёта в Германии погибли трое россиян: совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва, её отец Валерий и пилот.