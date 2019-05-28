В Приморье могут создать туристическую полицию

Иногда гости края могут терять свои вещи, случаются кражи или внештатные ситуации, поэтому создание такого органа может быть целесообразным, считает глава региона.

Власти Приморья обсуждают вопрос создания туристической полиции в регионе, сообщается на сайте администрации края.

Директор Департамента туризма Приморья Константин Шестаков заявил, что в 2018 году от предприятий туристической отрасли было получено 4,3 миллиарда рублей, из которых 1,6 составляют налоги. Таким образом, размер поступлений увеличился на 7%, а по налогам — на 12%. В связи с этим Шестаков предложил главе региона Олегу Кожемяко сделать туристическую полицию.

— Туристы иногда теряют вещи, бывают случаи кражи, нештатные ситуации. Полицейские могли бы проверять, насколько правомерно проведение экскурсий иностранцами, — сказал он.

По словам регионального главы, такое решение может быть целесообразным. Он также добавил, что нужно изучить все данные, в том числе и наличие лицензий у экскурсоводов.