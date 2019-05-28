СМИ: Китай прекратил закупки нефти в Иране

Пекин не хочет давать Вашингтону лишний повод для обострения отношений на фоне торговой войны между странами.

Китай остановил закупки нефти у Ирана после вступления в силу американских санкций, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли исламской республики.

Отмечается, что Китай прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как США отказались продлевать исключения на покупку нефтепродуктов из Ирана для ряда государств в обход санкций.

Также, по данным источника издания, закупки прекратили Япония, Индия, Турция и Южная Корея. Кроме того, газета отмечает, что Китай не хочет давать Штатам лишний повод для обострения отношений на фоне торговой войны между странами.