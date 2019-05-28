СМИ сообщили о гибели одной из школьниц, пострадавших при нападении в Японии

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СМИ сообщили о гибели одной из школьниц, пострадавших при нападении в Японии

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Злоумышленник был задержан, но вскоре также скончался в результате полученных ранее травм.

Ученица первого класса, пострадавшая сегодня утром при нападении неизвестного мужчины с ножом в японском городе Кавасаки, умерла, сообщает телекомпания NHK.

Всего пострадало 16 человек, 13 из них — ученицы первого класса частной школы Caritas в возрасте шести-семи лет. Ранены также трое взрослых, один из них в состоянии "остановки сердца и лёгких". Такую формулировку можно объяснить тем, что в Японии констатировать смерть могут лишь врачи, а сотрудники скорой, обычно не имеющие медицинского образования, только фиксируют состояние человека по внешним признакам.

Согласно уточнённым данным, среди пострадавших девочек не менее пяти находятся в тяжёлом состоянии.

По информации телеканала, злоумышленник был задержан полицией, но вскоре скончался от травм, полученных до этого.

Известно, что мужчина напал на детей, ожидающих на остановке школьного автобуса. После инцидента занятия в учебном заведении были отменены, а во всех школах страны были усилены меры безопасности.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с визитом в Японии, выразил соболезнования народу страны.

Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом, —заявил глава США.

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