Опрос: Россияне стали меньше экономить на еде

По данным исследований, хотя процент экономящих на продуктах питания вырос, это перестало быть главным предметом сокращения трат.

Еда перестала быть главным средством для экономии бюджета в российских семьях, по итогам 2018 года, теперь сокращение расходов чаще происходит за счёт путешествий. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", передаёт РИА "Новости".

Так, на продуктах питания в текущем году стараются экономить почти четверть опрошенных — 24%, тогда как годом ранее этот показатель бы 17%. Но несмотря на, казалось бы, увеличение показателей, ещё больший рост показало количество сэкономивших на отпуске — 29% против 12% годом ранее.

Третье место в таблице сокращения расходов заняли траты на одежду и обувь — 23% против 9% годом ранее. Доля экономящих на развлечениях выросла с 6% до 22%, на деликатесах — с 6% до 20%, алкоголе и сигаретах — с 5% до 13%, ресторанах — с 4% до 15%, количество сокращающих расходы на косметику также выросло с 1% до 8%.

Также, по результатом опросов, выросла доля россиян, экономящих на медицине — с 1% до 7%, бытовых услугах — с 3% до 8%, транспорте — с 1% до 5%, занятиях спортом — с 1% до 7%. Помимо этого, была прервана тенденция роста не сдерживающих себя в тратах граждан.

— Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чём не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%, — говорится в исследовании.

Отмечается, что россияне вновь стали экономить на мобильной связи, в отличие от прошлого года. Так, в 2018-м ни один из опрошенных даже не думал этого делать, тогда как в 2019-м опрос выявил 4% таких. Кроме того, выросло и число экономящих на гаджетах — 11% опрошенных против 2% годом ранее.