В России в IKEA появится услуга аренды мебели

Кроме того, участники клуба уже могут обмениваться мебелью и прочими товарами, а также продавать их друг другу.

Компания IKEA запустит услугу предоставления мебели в аренду в России, рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони РИА "Новости".

— У нас есть отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, главная задача которой дать продукту более продолжительную жизнь, — сказал Энтони.

По его словам, сдача мебели в аренду является лишь одним из направлений стратегии. Пока нет определённого плана для России, однако он появится.

Участники клуба IKEA уже могут продавать друг другу мебель и товары для дома, которые им уже не нужны. В перспективе компания хочет создать платформу для хранения, где люди могут оставлять вещи для их дальнейшей перепродажи. Сейчас прорабатывается техническое решение данной идеи.

В феврале 2019 года директор компании рассказывал, что пробный период сдачи мебели в аренду начнётся в феврале в Швейцарии.