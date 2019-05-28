СМИ спрогнозировали, чем может кончиться конфликт России и НАТО без участия США

По мнению западных специалистов, войск альянса хватит всего на одну дивизию, а без Штатов — и вовсе на один корпус.

Американское издание The National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований заявило, что без США Европа не сможет противостоять России, если произойдёт военный конфликт.

Портал полагает, что США являются ключевым членом Североатлантического альянса, без помощи которого Европа останется беззащитна и проиграет в конфликте с РФ, если Вашингтон решит покинуть альянс.

Так, эксперты рассмотрели несколько сценариев "вероятного нападения России" на одну из стран — членов НАТО. В одном из них РФ "захватывает" Литву и часть Польши, после чего альянс вступает в войну, опираясь на статью № 5 о коллективной защите.

Но в таком случае, по утверждению издания, Европа столкнётся с рядом проблем. По мнению экспертов, войск альянса хватит всего на одну дивизию, а без США и вовсе на один корпус, хотя для якобы преимущества над Россией нужно четыре.

При этом у НАТО сейчас есть только 20 бригад, на вооружении которых стоит современная техника и боевые машины. Соответственно, альянс не сможет оказать достаточного сопротивления.

А спустя несколько дней боевых действий, как считают американские специалисты, у европейских войск и вовсе проявится дефицит боеприпасов для ведения боёв одновременно в Чёрном, Балтийском и Средиземном морях.

Кроме того, военным Североатлантического альянса не хватит беспилотников и сил для прикрытия своих военных баз и стратегических пунктов.

В итоге издание приходит к выводу, что без США альянс не будет представлять серьёзной силы, несмотря на то что какие-то компоненты американской поддержки можно будет компенсировать.

Кто стал главной угрозой миру? Основные позиции новой военной стратегии НАТО