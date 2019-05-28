Тимати и "Армия России" создали совместную коллекцию одежды

На презентации присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу, он получил от рэпера эксклюзивную куртку.

Сеть магазинов "Армия России" Министерства обороны вместе с брендом российского рэпера Тимати анонсировала совместную коллекцию одежды в стиле милитари, сообщает телеканал "Звезда".

Показ линии состоялся в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве.

Дизайнеры создали варианты одежды для женщин, мужчин и детей. В коллекцию вошли укороченные толстовки с фирменным логотипом "Армия России", брюки свободного кроя, худи и комбинезоны.

Для девушек представили платья-сафари, а для молодых людей — шорты и футболки с мишенью на груди и надписью "Сирия" на спине. Вся линия представлена в цветах военной формы — традиционном хаки, песчаном и чёрном. Кроме того, в некоторых вариантах одежды есть и элементы военного снаряжения.

— Она (одежда. — Прим. ред.) и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого, — рассказал Тимати.

Он добавил, что в такой одежде россияне могут показать свой патриотизм, а также поддержать армию своей страны.

На презентации коллекции присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, он получил от Тимати фирменную армейскую куртку, сшитую по специальному дизайну.